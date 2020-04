Volkswagen a înregistrat pierderi de peste 3 miliarde de euro pe fondul pandemiei de COVID-19

Volkswagen se așteaptă în continuare să obțină un profit operațional anul acesta, în ciuda „crizei fără precedent” declanșată de pandemiade COVID-19, care a lovit puternic în vânzări și în câștiguri în primul trimestru.

Cel mai mare producător auto din lume a declarat miercuri că profitul operațional din primul trimestru a scăzut la 904 milioane de euro (978 milioane de dolari) de la 3,9 miliarde de euro (3,3 miliarde de dolari) în urmă cu un an, în timp ce vânzările de vehicule s-au prăbușit. Acesta a avertizat că profitul pentru întregul an ar fi considerabil sub 2019, dar totuși pozitiv.

Volkswagen (VLKAF), care deține și mărcile Audi, Porsche și Seat, a declarat că vânzările de vehicule din grup au scăzut cu 25%, până la 1,9 milioane. Livrările către clienți au scăzut cu 23% la 2 milioane, scrie cnn.com.

"Pandemia globală de Covid-19 a avut un impact substanțial asupra afacerii noastre în primul trimestru. Am luat numeroase contramăsuri pentru reducerea costurilor și asigurarea lichidității și continuăm să fim poziționați bine din punct de vedere financiar", a declarat Frank Witter, directorul financiar al Volkswagen, într-un comunicat.

Constructorii au fost nevoiți să facă față unei reduceri a cererii de vehicule și a unei perturbări uriașe ale operațiunile lor, deoarece măsurile de combatere au închis fabricile și au ținut clienții acasă. Ford (F) a înregistrat marți o pierdere de 1,9 miliarde de dolari pentru primul trimestru, avertizând că aceasta va înregistra un nivel de 5 miliarde de dolari în trimestrul curent.

Marii producători auto repornesc economia

Volkswagen și alți producători auto majori au început să repornească treptat producția de vehicule în toată Europa. Constructorul german a deschis luni cea mai mare fabrică la Wolfsburg, Germania, după cea mai lungă oprire din istoria sa de 82 de ani. Aproape toate fabricile sale din China, cea mai mare piață auto din lume, sunt deja deschise.

Grupul a făcut 100 de modificări în modul de funcționare, deoarece încearcă să repornească afacerile fără a risca sănătatea a sute de mii de lucrători. „Sănătatea angajaților și furnizorilor noștri rămâne prioritatea clară aici”, a spus Witter.

Volkswagen a declarat că se așteaptă ca vânzările și profitul să fie „sever sub anul precedent, dar să rămână totuși pozitive”.

"Provocările vor apărea, în special, din intensitatea crescândă a concurenței, a piețelor volatile de mărfuri și valutare și a cerințelor mai stricte legate de emisii", a adăugat acesta.

Industria auto europeană a resimțit puternic criza COVID-19

Pandemia de Covid-19 a lovit puternic în piața auto europeană, unde înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 55% în luna martie, la nivelul statelor UE. Potrivit datelor furnizate de ACEA, cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Italia și în Franța.

În martie, piața din Italia a scăzut cu 85%, cea din Franța cu 72%, cea din Spania cu 69% iar Austria, cu 67%. La polul opus, piața din Finlanda s-a contractat cu 1%, iar cea din Suedia, cu 9%. În cazul României, deprecierile au ajunss la 32%.

În UE s-au înmatriculat 567.000 de mașini noi, față de peste 1,2 milioane în martie 2019. Pentru primele trei luni din an scăderea a fost de 25%, până la 2,48 milioane mașini.

La capitolul mărci, înmatriculările Dacia au scăzut cu 63%, de la 51.000, la 19.000 de mașini. Fiat a scăzut cu 75%, Alfa Romeo cu 81%, Opel și Citroen cu 70%, Ford cu 65% și Mazda, cu 67%. Mai mici au fost scăderile la Mercedes (34%), Skoda (38%) și BMW (40%).