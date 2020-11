Voucherele de vacanță emise în anul 2020 care nu au putut să fie folosite din cauza pandemiei de coronavirus ar putea fi prelungite, a explicat peentru B1.RO secretarului de stat din Ministerul Economiei Emil-Răzvan Pîrjol.

Acesta a mai precizat că la rândul lor voucherele 2021 ar putea fi prelungite, astfel încât să se ajungă cu voucherul din 2020 până în 2022 și cu cel din 2021 până în 2023.

“Există în spațiul public această dezbatere privind voucherele de vacanță pentru următorii ani. Noi am lucrat și vom avea săptămâna viitoare pregătite pentru semnătură Ordonanța de urgență pentru voucherele 2021 și atunci vom vedea sub ce formă ele vor ieși.

În același timp analizăm foarte serios prelungirea voucherelor de vacanță emise în 2020 care nu au putut să fie folosite din cauza situației actuale, pentru un timp de câte un an. Dar dacă va ieși voucherul 2021 și el va fi prelungit de un an, ceea ce înseamnă că vom ajunge cu cel din 2020 în 2022 și cu cel din 2021 am putea ajunge până în 2023, măcar parțial din anul respectiv. Acesta este un stimul care ar trebui să ajute industria ospitalității”, a precizat secretarul de stat.

De asemenea, acesta a dezvăluit că se află în faza de avizare un proiect de lege privind crearea Fondului de Garantare pentru voucherele emise de către agențiile de turism ca alternativă la rambursarea pachetelor de servicii.

"Rămâne să fie finalizat, să avem o primă citire ca proiect de lege, este încă pe un circuit de avizări, în urma unor verificări primite de la Consiliul Concurenței și Ministerul Justiției, Fondul de Garantare pentru voucherele emise de către agențiile de turism ca alternativă la rambursarea pachetelor de servicii. Aceste vouchere erau de fapt acea doleanță inițială pe care și noi am stimulat-o către consumatori să nu ceară bani agenției, pentru că nu au de unde să îi dea și să accepte o reprogramare sau un voucher care să aibă o valabilitate, să zicem, de 18 luni. Sunt garantate de către stat aceste vouchere. Asigură consumatorul că indiferent ce se va întâmpla în parcursul următoarelor luni, falimente sau insolvențe, au un bon valoric pe care îl poate utiliza în orice condiții".