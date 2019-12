Compania Whirlpool a anunţat marţi că va retrage de pe piaţă 500.000 de maşini de spălat vândute în Marea Britanie din cauza riscului de incendiu, la câteva luni după ce aceeaşi firmă a retras sute de mii de uscătoare de rufe din acelaşi motiv.

BIANCA DRĂGUŞANU, SNOPITĂ ÎN BĂTAIE! VICTOR SLAV NU A PUTUT SĂ O RECUNOASCĂ! IMAGINI DE COȘMAR

Producătorul american de electrocasnice recunoaşte că până la 519.000 de maşini de spălat vândute sub mărcile Hotpoint şi Indesit în Marea Britanie, între octombrie 2014 - februarie 2018, ar putea fi afectate de un defect al sistemului de închidere a uşii care ar putea duce la o supraîncălzire şi posibil la un incendiu, scrie Agerpres citând AFP.

CUTREMUR ÎN MUZICA POPULARĂ! FANII IRINEI LOGHIN AU AFLAT VESTEA CUMPLITĂ! FUEGO E DEVASTAT (GALERIE FOTO)

Compania îi sfătuieşte pe cei care au cumpărat maşini de spălat după 2014 să contacteze Whirlpool pentru a verifica dacă este unul din modelele afectate.

CUTREMUR MONDEN! RONA HARTNER A PĂȚIT-O GRAV! DOAMNE, CE S-A ÎNTÂMPLAT LA SPITAL

"Pregătirile pentru o rechemare de asemenea amploare sunt o operaţiune complexă şi lucrăm fără întrerupere pentru a ne asigura că vom fi gata să începem să oferim reparaţii sau produse la schimb pentru clienţii noştri din ianuarie", a declarat vicepreşedintele Whirlpool Corporation, Jeff Noel.

Probleme mari cu maşinile de spălat Whirpool: Compania retrage de pe piaţă un număr uriaş de unităţi. Vezi dacă modelul tău se află pe LISTĂ

We are experiencing technical problems with our website and customer service hotline, and are working to fix the issues as soon as possible. We will let you know as soon as they are live again. Please find affected model numbers below. Our sincere apologies for the inconvenience. pic.twitter.com/gfmIY9Lsvj