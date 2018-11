O maşină s-a făcut scrum, în urma unui accident rutier produs în comuna Agigea, din Constanţ, informează Observator.

La faţa locului au sosit de urgenţă un echipaj SMURD şi o ambulanţă. Din fericire, cele două persoane care se aflau în autovehicul au putut să iasă singure din maşină şi nu au fost rănite.

Deocamdată, cauzele accidentului nu sunt clare. Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz.

