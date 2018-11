7 lucruri de care bărbații au nevoie de la o femeie

Indiferent ca esti singur(a) sau intr-o relatie, aceste informatii te pot ajuta. Iata 7 lucruri de care barbatii au nevoie de la o femeie.

1. Onestitate

Nimeni nu vrea sa aiba o relatie cu o persoana in care nu poate avea incredere. Asa ca onestitatea este este primul pas pe care il poti face intr-o relatie sanatoasa.

2. Distractie si prietenie

Fiecare are notiunea lui legata de distractie si prietenie. Daca unii iubesc la nebunie noptile pierdute la club, pentru altii inseamna sa stai acasa in fata televizorului sau sa te joci la computer, in timp ce altora le plac plimbarile romantice. Fa tot ceea ce poti pentru a fi un partener amuzant si prietenos langa care sa poti petrece tot restul vietii.

3. Loialitate

Ca si in cazul onestitatii, loialitatea este un alt aspect la care oamenii tin, indiferent ca sunt barbati sau femei. Barbatilor nu le plac femeile care flirteaza cu altii, chiar daca raman fidele. Se vor intreba tot timpul daca nu cumva iubitele lor isi fac ochi dulci cu vreun coleg de serviciu si asta va duce, in timp, la erodarea relatiei.

