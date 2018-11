VIRALUL ZILEI: Întâmplare ca-n filmele de comedie într-un sat din Vaslui: Ce ar putea merge prost? (VIDEO)

Un clip în care un bărbat ce pare să fie puternic sub influența alcoolului stă în mijlocul drumului și, la un moment dat, în cadru apare o căruță cu lemne tractată de o mașină.

În acest timp, căruța ajunge în șant din cauza vitezei cu care merge mașina, bărbatul din căruță își pierde echilibrul și cade „ca un sac de cartofi” de pe lemne, în mijlocul drumului, după care cel din mijlocul drumului vede totul cu coada ochiului, se sperie și începe să meargă cu spatele până ajunge și el într-un șant.

