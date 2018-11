A MURIT! Ștefan Hrușcă, în doliu! (VIDEO)

Drama în familia lui Ștefan Hrușcă. Tatăl artistului a încetat din viaţă. Interpretul de muzică folk, care locuiește de mai mulți ani în Canada, a ajuns de urgenţă în România pentru a pregăti ceremonia de înmormântare, informează B1 TV.

Ștefan Hrușcă a insistat ca tatăl său să fie dus acasă pentru ca ultimul loc pe care îl vede să nu fie un salon de spital. În urmă cu o zi, tatăl lui Ștefan Hrușcă a fost acasă, acolo unde s-a stins din viață. La căpătâiul acestuia s-au aflat Ștefan Hrușcă, proaspăt întors din Canada, și nepoatele sale.Tatăl lui Ștefan Hrușcă a luptat mult timp cu boala care l-a răpus și ultimele zile din viață și le-a petrecut într-un spital din Baia Mare.

Ștefan Hrușcă este un interpret român de muzică folk, cunoscut publicului din România mai ales prin colindele pe care le interpretează. Acesta a debutat ca artist în anul 1981 cu Cenaclul Flacăra, până în 1984 a susținut peste 1000 de spectacole împreună cu cenaclul. Începând cu anul 1991 s-a stabilit în Toronto, Canada.

