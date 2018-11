STUDIU: Implanturile dentare executate corect impactează pozitiv calitatea vieții. 7 din 10 români și-au pierdut cel puțin un dinte de-a lungul vieții

Pierderea unuia sau a mai multor dinți poate impacta semnificativ diferite aspecte legate de nivelul calității vieții și interacțiunea socială a persoanelor. Studii internaționale arată că înainte de efectuarea unui implant pacienții semnalează dificultăți de a mânca (78%), de a zâmbi sau a râde și sunt stânjeniți în contexte sociale (53%). În plus, la nivelul Uniunii Europene, costurile cu tratamentele stomatologice se ridică la peste 79 de miliarde de euro anual.

Un studiu internațional, publicat de National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, a evaluat calitatea vieții pacienților înainte și după efectuarea unui implant. Calitatea vieții se referă la acele condiții care facilitează un trai bun, astfel încât o persoană să își poată desfășura activitățile cotidiene într-o stare fizică, mentală și socială favorabilă. Studiul publicat anul trecut a fost realizat pe un eșantion de 73 de persoane (42 de bărbați și 31 de femei) cu o medie a vârstei de 48 de ani (± 10 ani).

Una dintre cele mai importante concluzii ale studiului a arătat că după ce pacienții au beneficiat de un implant dentar, activitățile care presupun interacțiunea socială au fost puternic îmbunătățite: activități legate de locul de muncă (îmbunătățire de 100%), mersul la cumpărături sau întâlniri cu alte persoane (100%), comunicarea cu prieteni sau familie (95%), exercițiu fizic (93%). Dificultatea în momentul consumului de alimente a scăzut cu aproape 70% față de momentul pre-implant, iar îmbunătățirea la nivelul vorbirii a fost de 73%. De asemenea, 95% dintre pacienți au fost mai încrezători să zâmbească în public, fără a resimți disconfort.

„Privind pe termen lung și punând în balanță calitatea vieții și sănătatea orală, implanturile dentare câștigă detașat orice comparație. Iar la nivelul evoluției tehnologice, în cazul implantologiei dentare tehnologia a evoluat într-un mod revoluționar. Vorbim în acest moment de implanturi care oferă rezultate spectaculoase și care au, unele dintre ele, garanție o viață întreagă, iar noi le-am introdus în premieră în România, în clinicile noastre. Tehnica modernă îi permite medicului efectuarea unei intervenții minim invazive și aproape deloc dureroase pentru pacient”, a declarat dr. Oana Taban, CEO & Fondator Dent Estet.

Datele corespunzătoare țării noastre arată că 3 din 10 români și-au pierdut toți dinții naturali, de trei ori mai mult față de media europeană.

„Observăm, însă, că interesul românilor pentru tratamente digitale complexe este din ce în ce mai mare. Stomatologia digitală cunoaște o evoluție tot mai accelerată, crește numărul pacienților români care solicită tratamente complexe și planuri complexe de tratament. Tot mai multe tehnologii sunt introduse pe piață, care fac stomatologia mai ușoară, mai rapidă, mai performantă și mai plăcută pentru pacient”, adaugă dr. Taban.

Dr. Oana Taban atrage însă atenția asupra importanței alegerii unui implant de calitate și asupra riscurilor la care pacienții se supun atunci când aleg neinformat un furnizor sau o soluție de tratament.

„Există actori în piață care promovează tehnici și tehnologii de tratament a căror calitate este îndoielnică. Există tehnologii promovate intens în ultima vreme, fără o sursă clară a produselor, cu denumiri în engleză care disimulează sau induc în eroare cu privire la țara de origine și chiar medici care se asociază cu acestea. Implanturile de calitate ridicată sunt produse în SUA, Germania, Elveția. Atragem atenția asupra faptului că în medicina dentară făcută la nivel profesionist nu există compromisuri. Nu trebuie să se facă rabat de la calitate și întotdeauna pe primul plan trebuie să se afle serviciile prestate către pacienți”, adaugă dr. Oana Taban.

„Lipsa unui singur dinte poate să afecteze semnificativ atât sănătatea orală dar și sănătatea generală, precum și încrederea în sine a pacientului. De aceea, este important ca pacientul să aleagă în cunoștință de cauză specialistul în implantologie și să se informeze asupra materialelor pe care acesta le folosește, pentru a elimina riscurile și complicațiile ce pot apărea după efectuarea procedurii. Datorită tehnicilor moderne de tratament, ce permit montarea implantului dentar rapid, funcționalitatea lui este imediată”, spune dr. Alexandru Georgescu, medic primar implantologie dentară, Doctor în Științe Medicale, mentor Straumann în România.

Fără existența unui program de prevenție foarte bine conturat, costurile cu tratamentele stomatologice sunt mari atât pentru pacient, dar și pentru sistemul de sănătate. Studii realizate în Statele Unite arată că în cazul copiilor care merg la stomatolog în scop preventiv de la vârsta de un an, costurile cu intervențiile ulterioare sunt cu 40% mai mici pe o perioadă de cinci ani comparativ cu cei care au prima vizită preventivă după vârsta de un an.

Despre DENT ESTET:

Grupul DENT ESTET este încă de la înființare, din anul 1999, lider de piață în domeniul serviciilor de medicină dentară din România. În cei 19 ani, echipa s-a extins la un număr de 300 de specialiști, dintre care peste 90 sunt medici. Aceștia au tratat de-a lungul timpului 75.000 de pacienți. DENT ESTET deține 10 clinici stomatologice multidisciplinare în București, Timișoara și Sibiu, destinate tuturor categoriilor de vârstă, 3 divizii de excelență unice în România (Implant Division, Esthetic Division și Advanced Orthodontic Division), primul laborator de tehnică dentară digitală Aspen și 2 studiouri foto digitale specializate Future Dental Smile. Toate acestea reunesc un număr de 57de cabinete pe o suprafață totală de peste 3.000 de metri pătrați, care includ si 3 săli de chirurgie complet utilate și 3 centre de diagnostic și radiologie digitală cu expunere minimă la radiații.

Recunoscut pentru contribuția la dezvoltarea domeniului stomatologic privat din țara noastră, grupul de clinici DENT ESTET a inaugurat anul trecut prima clinică dentară complet digitalizată din România și cel mai mare centru Planmeca Digital Academy.

Printre inovațiile majore aduse pe piața din România se numără DENT ESTET 4 KIDS (2008) și DENT ESTET 4 TEENS (2012), primele clinici stomatologice din România și din Estul Europei dedicate exclusiv copiilor și adolescenților și, nu în ultimul rând, Asociația Dental Office Managers (ADOM), sub umbrela căreia se desfășoară cursurile primei școli de manageri dedicați clinicilor de medicină dentară.