A MURIT cel mai iubit urs din România... Toţi turiştii s-au fotografiat alături de el la Castelul Peleş. 'Este acum printre îngeri, în Ursa Mare' (VIDEO)

Cel mai iubit urs din România a murit, după ce a fost ţinut în carantină timp de câteva săptămâni pentru că nu se mai putea deplasa.

Max era cunoscut de toţi turiştii din ţară după ce, timp de nouă ani, a fost ținut legat de un copac în fața Castelului Peleș, unde vizitatorii puteau face poze cu el, contra cost.

Ursul fusese adus în rezervaţia de la Zărneşti în 2006.

În vârstă de aproape 22 de ani, el abia mai putea merge, așa că medicii au decis scoaterea lui din țarc și mutarea în zona de carantină, la căldură, unde a primit tratament cu antiinflamatoare și analgezice puternice, relatează hotnews.ro.

Tratamentul nu a dat rezultate şi, din nefericire, starea lui s-a agravat, iar Max a paralizat complet pe partea din spate.

Ursul a refuzat să mai mănânce și să mai bea apă, iar luni a murit.

"Ne luăm rămas bun de la un urs blând și bun, care a reușit prin firea lui să fie singurul din Sanctuar care să o împace pe ursoica Monica, atât cu oamenii, cât și cu semenii ei. Ar fi putut trăi încă mult, dacă anii petrecuți înlănțuit de un om fără suflet nu i-ar fi afectat sănătatea. Ne împăcăm cu gândul că în sanctuar și-a găsit pacea, o fărâmă de libertate, s-a bucurat să se tăvălească în iarbă, să asculte vântul și cântecul păsărelelor, să se scalde și să mănânce pe săturate. Este acum printre îngeri, în Ursa Mare, alături de Maya și de alți blănoși ca el", spune Cristina Lapis, președintele Asociației Milioane de Prieteni.

Max a ajuns în rezervaţia de la Zărneşti în urmă cu 12 ani, după ce stăpânul lui de atunci l-a orbit intenţionat, i-a pilit colții și l-a sedat cu medicamente. El era ţinut de stăpânul lui legat de un copac în fața Palatului Peleș

După nouă ani, Max a fost salvat de Garda de Mediu, la sesizarea turiștilor și a asociaților pentru protecția animalelor.

