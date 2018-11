Viorica Dăncilă: Lui Victor Negrescu nu i s-a tăiat nicio atribuție. A fost opțiunea dumnealui să demisioneze (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a vorbit, marți, la Parlament, despre demisia lui Victor Negrescu de la conducerea Ministerului pentru Afacerile Europene, precizând că el nu a luat această decizie pentru că i s-ar fi tăiat din atribuții.

”Am avut o discuție în Guvern, am sperat ca domnul ministru să vină să continuăm această discuție. Eu cred că în orice decizie trebuie să fie o decizie luată de întreaga echipă și domnul ministru și-a dat demisia. A fost dorința dânsului, nu pot să o comentez. A făcut treabă bună până acum, s-a implicat. Eu trebuie să privesc mai departe, să vedem cum gestionăm în continuare și să avem o președinție de succes. Pentru mine acest lucru este important. A fost opțiunea dumnealui, nu pot să o comentez”.

Rugată să comenteze afirmațiile Gabrielei Firea, potrivit cărora Victor Negrescu s-ar fi plâns că i-au fost tăiate din atribuții, Viorica Dăncilă a precizat: ”Nu. Neg cu vehemență acest lucru. Domnului Victor Negrescu nu i s-a tăiat nicio atribuție. Eu am lucrat cu Victor Negrescu de-a lungul întregului an pentru președinție, am lucrat împreună pe fiecare dosar, ne-am consultat pe fiecare lucru, tocmai pentru ca rezultatele să fie foarte bune”.

Victor Negrescu a demisionat la sfârșitul săptămânii trecute de la conducerea Ministerului Afacerilor Europene, în locul său fiind propus actualul secretar de stat George Ciamba.

