Dumitru Dragomir, ACHITAT în dosarul în care a fost acuzat de spălare de bani și evaziune fiscală după ce primise o condamnare de șapte ani în primă instanță (VIDEO)

Dumitru Dragomir a fost achitat marți de judecătorii de la Curtea de Apel București în dosarul în care a fost acuzat de spălare de bani și evaziune fiscală, informează B1 TV.

”Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit.a Cod procedură penală achită pe inculpatul DRAGOMIR DUMITRU pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie la delapidare cu consecințe deosebit de grave și în formă continuată (în forma instigării), prev. de art.31 alin.2 Cod penal din 1969 rap. la art.2151 alin.1 şi 2 Cod penal din 1969, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art.5 Cod penal. În temeiul art.396 alin.5 Cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit.b teza a II-a Cod procedură penală achită pe același inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal”, se arată în decizia instanței.

După patru amânări succesive, Curtea de Apel București a anunțat verdictul definitiv în dosarul în care, în primă instanță, fostul șef al LPF a fost deja condamnat la 7 ani cu executare, de către Tribunalul București, pentru spălare de bani și evaziune fiscală. Judecătorii au dictat și alte pedepse: interdicția de a activa timp de 5 ani în fotbal ca președinte de club sau asociație și de a fi ales într-o funcție publică, ambele operabile după ispășirea condamnării.

Fostul șef al LPF a fost acuzat că, în momentul în care liga a licitat drepturile de televizare ale partidelor din Liga 1 de fotbal, și-ar fi "atras" ilegal câteva milioane de euro.

Mai precis, numele lui Dragomir a apărut în 2011 în speța în care era cercetată o rețea evazionistă de peste 40 de persoane, cu 17 societăți comerciale de tip "fantomă", folosite ca paravan în perioada 2009-2014. În calitate de președinte al Ligii, "Corleone" i-ar fi determinat pe membrii Adunării Generale LPF să aprobe încheierea unui contract de mandat cu o companie. Documentul făcea referire la vânzarea drepturilor de televiziune aferente unor pachete de meciuri pentru sezoanele 2011-2014. Dragomir a plătit, în numele LPF, către compania respectivă, un comision care nu ar fi existat, de fapt, niciodată, susțin anchetatorii. Prin acest mecanism, patrimoniul Ligii ar fi fost diminuat cu 2,8 milioane de euro.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Talk B1”, Dumitru Dragomir a declarat că a avut parte de judecători corecți.

”13 mi-a adus noroc. Am avut noroc de judecători corecți, cinstiți, care s-au aplecat asupra dosarului și au văzut că sunt nevinovat”, a spus Dragomir.

Chiar înainte de aflarea verdictului, Dumitru Dragomir a acordat un interviu pentru gsp.ro în care declara că nu are emoții cu privire la verdictul instanței și că va primi o condamnare ”numai dacă e ordin”.

”Mă curăță numai dacă e ordin! Altfel, pe dreptate, n-au ce să-mi facă. Nu există nicio probă. Uitați-vă pentru ce am fost condamnat la Tribunal: delapidare din patrimoniul Ligii! Păi, Liga nu a avut niciodată bani! Banii din drepturile TV erau ai cluburilor. Aia nu a înțeles judecătoarea din prima instanță. Membrii Adunării Generale LPF nu sunt persoane fizice, ci juridice. Iar Adunarea Generală a decis să dea comision celor care au adus banii. Păi, ce treabă am eu cu asta? (....) Fiți atenți! Mi-au dat cinci ani pentru evaziune fiscală fiindcă Liga, după ce n-am mai fost eu președinte, a cerut pe una dintre chitanțe să recupereze un TVA sau ceva de genul ăsta. Nu e semnătura mea, nu mai eram președinte. În plus, Liga nu e chemată în proces. În schimb, sunt chemat eu pentru că aș fi fost responsabil în relația cu terții și aș fi făcut și actele contabile.

Păi, să nu știe judecătoarea că actele contabile sunt făcute de oamenii cu studii de specialitate, un director economic, un contabil șef, o comisie de cenzori internă sau externă? În afară de asta, când ceri banii pe TVA, te verifică o comisie de la ANAF să vadă dacă primești banii sau nu. Liga nu a primit niciun ban, iar eu am fost condamnat pentru că s-a cerut TVA-ul. Ați mai auzit așa ceva?!”, declara Dragomir înainte de aflarea sentinței.

