Accident teribil în Gorj: Două autocare cu 80 de muncitori s-au izbit frontal (VIDEO)

Două autocare au transportau mai mulţi muncitori s-au ciocnit marţi, pe DN79, în apropierea localităţii Capul Dealului. În cele două maşini se aflau 80 de persoane, câte 40 în fiecare dintre ele.

În ambele autovehicule se aflau angajaţi ai Complexului Energetic Oltenia, informează Adevărul.

Doi oameni au fost transportaţi la spital iar o alta primeşte îngijiri medicale la faţa locului, fiindcă refuză să meargă la spital. Alte cinci persoane au mers spitalul din Filiaşi până la sosirea la faţa locului a echipajelor de intervenţie.

„La faţa locului se deplasează două echipaje pentru descarcerare, un echipaj SMURD şi o autospeciala pentru transport victime multiple din cadrul ISU Gorj precum si trei echipaje din cadrul Ambulanţei Gorj“, a declarat Florin Chisim, purtător de cuvânt al ISU Gorj.

Cauza accidentului este nerespectarea distanţei de mers.

