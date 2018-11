Preşedintele Klaus Iohannis a răspuns, marţi, acuzaţiilor lansate în spaţiul public de Liviu Dragnea prin "valizele de luni" pe care le tot plimbă prin Parlament. Şeful statului a arătat că el nu a avut niciun dosar penal pentru că toate cele deschise după diferite sesizări au fost clasate de procurori pentru că nu au exista fapte penale.

"Eu nu am avut niciun dosar. Toate s-au clasat şi asta se numeşte că nu am avut niciun dosar. Am văzut că acest harnic Dragnea cu valizele lui, nici nu este original ele adună articole pe care dumneavoastră (nr. jurnaliştii) şi alţii le-aţi scrie pe parcursul celor 5 campanii electorale în care am fost. Aceste clasări nu s-au făcut pentru că mă cunosc eu cu Lazăr1, Lazăr2 sau altcineva. Nu i-am cunoscut pe aceşti oameni şi nu am nicio relaţie personală, avem relaţii instituţionale. Acest dosare toate s-au clasat pentru că nu există fapte. Eu ştiu foarte bine ce am făcut şi la Primărie şi la preşedinţie şi poate este important pentru români să afle şi din gura mea: eu nu am comis niciodată o ilegalitate sau faptă penală, lucru care este la fel de adevărat şi pentru soţia mea, Carmen", a răspuns Klaus Iohannis.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a adus, luni, la Parlament, o nouă valiză cu mai multe stick-uri, pe care s-ar afla informații despre Klaus Iohannis. Cu această ocazie, Dragnea a acuzat că Iohannis ar fi avut 17 dosare penale. (Detalii AICI)