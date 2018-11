Negoiță ridică chioșcuri de ziare, noaptea ca hoții (FOTO și VIDEO)

Primarul Robert Negoiță ridică chioșcuri de ziare de pe raza Sectorului 3 în toiul nopții.

Astfel, în noaptea de luni spre marți, mai mulți angajați ai Primăriei au fost surprinși ridicând mai multe chioșcuri de ziare, scrie cetateanul.net.

Mai mult, primarul intenționează să ridice toate chioșcurile de difuzare a presei din sector, cu excepția celor aparținând rețelei Acces Press, companie deținută de Sorin Ovidiu Vîntu, care vor avea permisiunea de a vinde ziare în sectorul condus de Robert Negoiță.

În urmă cu două luni, edilul i-a chemat pe chioșcari, pe rând, la sediul Primăriei, pentru a le lua la puricat contractele, scrie sursa citată.

Foto: cetateanul.net

