Imagini halucinante de la spitalul din Târgovişte: Rudele unui pacient au bătut paznicul şi au spart mai multe geamuri (VIDEO)

Scene demne de bătăile din cele mai rău famate cartiere la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgovişte! Nemulţumiţi că nu pot intra în camera de gard alături de pacient, rudele acestuia au făcut un scandal monstru.

Aceştia nu s-au mulţumit cu explicaţiile date de angajaţii spitalului şi au bătut un paznic şi au spart mai multe geamuri ale unităţii spitaliceşti.

Conflictul a putut fi oprit abia după ce au intervenit poliţiştii şi jandarmii.

Paza spitalului din Târgovişte este asigurată de o firmă privată.

Poliţia a deschis dosar de cercetare pentru a stabili împrejurările incidentului.

