Postul Craciunului a început! Ce nu ne este permis să facem vreme de 40 de zile (VIDEO)

Anul acesta, Postul Crăciunului începe pe data de 14 noiembrie și se încheie în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie.

Credincioșii au lăsat sec pe 13 noiembrie, aceasta fiind ultima zi în care s-a consumat mâncare „de dulce": carne, brânză, lapte, ouă, potrivit crestinortodox.ro.

De obicei, se lasă sec pe 14 noiembrie, iar postul începe pe 15 noiembrie.

Însă, dacă data de 14 noiembrie cade miercurea, cum se întâmplă în acest an, sau vinerea, se lasă sec cu o zi înainte, adică pe 13 noiembrie.

În acest post se obișnuiește ca toți credincioșii să postească de carne, brânză și ouă. În majoritatea sâmbetelor și a duminicilor, credincioșii au dezlegare la pește.

Mai exact, pe 21, 24, 25 și 30 noiembrie, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 13, 15, 16 și 18 decembrie.

Marti si joi nu mancam peste ci numai untdelemn si vin. Daca se intampla sa cada un sfant marti sau joi, care sa aiba Doxologie mare, atunci mancam peste.

Biserica a randuit ca in fiecare sambata si duminica cuprinse intre 21 noiembrie (Intrarea Maicii Domnului in Biserica) si 20 decembrie (pomenirea Sfantului Ignatie Teoforul), sa avem dezlegare la peste.

In timpul Postului Nasterii Domnului, incepand cu data de 21 noiembrie, se introduc in cadrul slujbei Utreniei, Catavasiile Nasterii Domnului, care se canta pana in data de 30 decembrie inclusiv. In aceasta perioada a Postului Craciunului, la Ceasuri si Pavecernita nu sunt cantate stihirile si nici troparele, ci toate sunt rostite. Daca ajunul Craciunului cade sambata sau dumnica, slujba Ceasurilor Imparatesti se muta in vinerea dinainte, aceasta zi devenind aliturgica. De asemenea, daca ajunul Craciunului cade in zilele de luni pana vineri se va oficia in aceasta zi Liturghia Santului Vasile cel Mare, urmand ca in ziua praznicului sa se savarseasca Sfanta Liturghie a Sfantului Ioan Gura de Aur. Daca ajunul va fi sambata sau dumnica, in ziua de ajun se va oficia Liturghia Sfantului Ioan Gura de Aur, iar in ziua Craciunului - Liturghia Sfantului Vasile cel Mare unita cu Vecernia.