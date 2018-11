DEZVĂLUIRI BOMBĂ după achitare! Dumitru Dragomir: „Eram pregătit să mă sinucid“

Fostul preşedinte al LPF, Dumitru Dragomir, susţine că s-ar fi sinucis în cazul în care ar fi fost condamnat de Curtea de Apel pentru delapidare și chiar organiza

„Mi-au făcut viaţa un chin! Cine îmi dă mie înapoi viaţa asta pierdută? Am mai spus-o: traduceam în engleză motivările, le trimiteam la toate ambasadele din lume şi mă sinucideam! Nu uitaţi că în prima condamnare mi-au dat 7 pentru delapidare şi 5 pentru evaziune fiscală! Cum să nu ştie un judecător că actele contabile se fac de către specialişti. Mi-au dat 5 ani şi pentru asta. Nu aveam nicio tangenţă cu acest proces. Am avut noroc că acest complet s-a aplecat aşa cum trebuie asupra procesului. Totul s-a bazat pe prezumţii, nicio acuzaţie reală. Avocaţii mei au adus nişte martori noi, n-aş spune că m-au ajutat, dar i-au ajutat practic pe ceilalţi. Nu mă gândesc la daune, mă gândesc doar cum să-mi liniştesc familia. Te poate doborî ce s-a întâmplat, dar sunt un om tare. De 15 ani sunt numai prin procese, probabil şi din cauza gurii mele. Dar niciodată nu am fost vinovat de nimic", a spus Dumitru Dragomir, citat de adevarul.ro.

Curtea de Apel Bucureşti a decis achitarea fostului preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir într-un dosar în care iniţial fusese condamnat la şapte ani de închisoare în 23 iunie 2016.

De asemenea, pentru un prejudiciu de 5,4 milioane de euro, cel puțin alte 40 de persoane au fost trimise în judecată alături de fostul președinte al LPF.