Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă, față în față la Cotroceni: George Ciamba, noul ministru delegat pentru Afaceri Europene, a depus jurământul (VIDEO)

George Ciamba, noul ministru delegat pentru Afaceri Europene, a depus miercuri dimineață, la Palatul Cotroceni, jurământul de învestitură.

”Vă doresc să reușiți, împreună cu ceilalți membri din Guvern, să intrăm în linie dreaptă pentru președinția Consiliului Uniunii Europene”, i-a transmis Klaus Iohannis lui George Ciamba la finalul ceremoniei.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat marți decretul de numire a lui Ciamba în Guvern.

La ceremonie a fost prezentă șefa Guvernului, Viorica Dăncilă, împreună cu câțiva mambri ai cabinetului.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Călin Popescu Tăriceanu și Liviu Dragnea, nu au mers la Palatul Cotroceni.

