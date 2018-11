Instanță: Autorul atacului de la Brăila a comis un act de TERORISM

Bărbatul care a comis atacul de duminică de la un centru comercial din Brăila a lăsat cel puțin un bilet înainte prin care anunța că vrea să omoare cât mai mulți oameni și apoi să se sinucidă, se artă în motivarea judecătorilor de la Tribunalul Brăila privind arestarea lui Marius Valentin Parfenie, informează Adevărul.

Astfel, magistrații au stabilit că individul a comis un act de terorism, având în vedere „intenţia inculpatului era de a suprima viaţa unui număr nedeterminat de persoane, cu scopul de a schimba ceva în ordinea socială din România”.

„Presupusele acţiuni criminale ale inculpatului sunt la limita atentatelor teroriste care îşi fac tot mai mult prezenţa în ţările Uniunii Europene, pe baza aceluiaşi modus operandi (acelaşi mod de operare), în sensul că entitatea teroristă (care poate fi chiar şi numai o singură persoană, în sensul Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, în speţă inculpatul), îşi propune să ucidă un număr cât mai mare de persoane, prin folosirea unui autovehicul (cel mai adesea sustras anterior), cu care pătrunde în mulţime, în locuri aglomerate (piaţă, mall, magazine, locuri de promenadă, în zile de sărbători ori chiar într-o simplă zi de duminică, atunci când oamenii ies din case, fie pentru promenadă, fie pentru diverse activităţi de divertisment ori chiar pentru rezolvarea unor probleme personale, etc.), pentru ca in final chiar să se sinucidă, ori să admită posibilitatea de a fi doborât de autorităţi, nu înainte de a-şi duce la bun sfârşit planul său infracţional (acela de a ucide cât mai mulţi oameni), acţiunile inculpatului vizând factori umani şi/sau factori materiali din rândul populaţiei civile sau al oricărui alt segment aparţinând acestora, acţiuni infracţionale ce sunt săvârşite, de regulă, cu violenţă şi care produc stări de nelinişte, nesiguranţă, teamă, panică sau teroare în rândul populaţiei, infracţiunile de omor ori de omor calificat (ori chiar tentativa la aceste infracţiuni), fiind săvârşite în scopul de a intimida populaţia”, se arată în motivarea judecătorilor.

De asemenea, magistrații precizează că probele arată că, înainte de atac, Parfenie consumase alcool și, probabil, droguri.

Șoferul în vârstă de 20 de ani a înjunghiat un bărbat și apoi a călcat cu mașina nouă persoane în Brăila, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Parfenie are dosar penal pentru tentativă de omor calificat şi tâlhărie calificată.

Duminică, individul a fost reţinut după ce a accidentat zece persoane, printre care doi copii. Tânărul a condus o mașină furată de la un bărbat pe care l-a înjunghiat și pe care l-a abandonat pe marginea drumului. A gonit apoi pe şoseaua de centură, unde a lovit alţi doi oameni. În cele din urmă, a ajuns în parcarea unui mall din Brăila, unde a lovit în plin șapte persoane.

„Pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală rezultă suspiciunea rezonabilă că, în data de 11.11.2018, în jurul orei 12:30, inculpatul, intenţionând să sustragă un autoturism, i-ar fi aplicat proprietarului maşinii multiple lovituri de cuţit în zona toracelui anterior şi, în final, i-ar fi furat autoturismul. Prin conducerea acestuia, inculpatul a creat o stare de pericol grav pentru siguranţa traficului şi a persoanelor, pe drumurile publice. În cursul aceleaşi zile, în jurul orei 12:40, ar fi lovit intenţionat şi cu mare viteză, cu autoturismul furat, două persoane pe care le-a propulsat în aer, proiectându-le pe asfalt şi apoi, ar fi lovit intenţionat şi cu mare viteză, cu acelaşi autoturism alte 7 persoane, printre care şi doi minori, provocându-le tuturor leziuni”, se mai arată în motivarea instanței.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.