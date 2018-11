SCANDAL ETNIC la Miercurea Ciuc! Limba română, RETROGRADATĂ: Robotul Primăriei răspunde în MAGHIARĂ (AUDIO)

Un nou scandal etnic în Harghita. Limba română a fost ‘retrogradată’ la Primăria Miercurea Ciuc.

Potrivit stiripesurse.ro, robotul rrimăriei municipiului răspunde prima dată în limba maghiară și abia apoi în română, în cazul în care suni pentru clarificarea unei probleme.

