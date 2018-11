Tăriceanu, după ce și-a studiat dosarul: Este împănat cu lucruri care să impresioneze prin volum, nu prin conținut (VIDEO)

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat miercuri după ce a mers să-și studieze dosarul de 17.000 de pagini, că după ce a parcurs jumătate din primul volum a ajuns la concluzia că există foarte multe mențiuni care nu au legătură cu el.

"Sunt de abia la jumătatea volumului 1. Am citit 80 de pagini până acum. La prima vedere, ce vă pot spune este că sunt foarte multe referiri care nu au nicio legătură cu persoana mea.

Rezultă că dosarul este împănat cu lucruri care să impresioneze prin volum, nu prin conținut.

Din ce am citit până acum, nu rezultă niciun element acuzator la adresa mea, dar sunt abia la început.

Nu știu dacă dosarul este făcut pe baza unui denunț. Am să vin și cu avocatul.

Am o serie de lungă de observații care se referă la lispa unor elemente concrete care să articuleze acuzațiile la adresa mea.

Am vazăut o comisie rogatorie cu Israelul”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

