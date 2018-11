Tăriceanu îi contrazice pe social-democrați: Raportul MCV nu este un act juridic. El nu poate fi atacat sau contestat în justiție (VIDEO)

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat miercuri, referitor la intenția colegilor de coaliție de a ataca la Curtea Europeană de Justiție raportul MCV, că acesta nu poate fi contestat.

”Să ne lămurim puțin. Raportul MCV nu este un act juridic, atenție. El conține niște recomandări. Deci, el nu poate fi atacat sau contestat în justiție. Ceea ce vă pot spune este că Mecanismul de Cooperare și Verificare, care este un instrument juridic, tehnic, el poate fi supus unei analize și eventual contestat. O astfel de decizie nu este luată, nu am discutat”, a declarat Tăriceanu.

Șeful Senatului propune crearea unei comisii de experți pentru a analiza modificările legislației.

”Eu sunt de părere că recomandările Comisie trebuie sa le analizăm și trebuie făcută o discuție mai aplicată cu cei de la Comisie, cu responsabilii pe MCV.

Având în vedere abordarea diferită dintre noi și funcționarii de la Comisie, stau și mă întreb: cum este respectată suveranitatea Parlamentului când intervin niște funcționari de la comisie?

Poate ar fi potrivit să formăm o comisie din experți pentru că e clar că abordarea Comisiei Europene este una subiectivă, care nu ține cont de idei pe care le-am invocat, precum e cazul cu revocarea procurorilor. Scopul final ar fi să facem o analiză pe modificările legislație și mă refer și la o reglementare cât mai stictă a raporturilor dintre serviciile de informații și diverse instituții", a mai spus Călin Popescu Tăriceanu.

