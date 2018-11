Florin Iordache, după gestul obscen din plen: Vi s-a părut! Este anormal modul în care România este tratată (VIDEO)

După scandalul din plen, când a arătat sembne obscene adversarilor politici, deputatul PSD Florin Iordache, a continuat, pe holurile Parlamentului, să critice recomandările făcute de Comisia Europeană în raportul MCV.

Totodată, Iordache a negat că ar fi arătat degetul mijlociu către parlamentarii opozției.

„Vi s-a părut! E, bun, e un punct de vedere. Bun, cu mâinile ridicate, care e problema? E, mă lăsați să vă spun...Deci, astăzi, am avut două legi importante care au fost adoptate cu un număr suficient de voturi”, le-a spus Iordache jurnaliștilor.

Social-democratul a mai susținut că este anormal modul în care este tratată România de către oficialii europeni.

”Nu cred că Parlamentul României trebuie tratat ca un Parlament de mâna a doua.

Au fost adoptate niște legi ale justiției care fac o justiție reală și independentă.

Nu există nicăieri în lune o procedură ca niște legi adoptate să se ceară printr-un astfel de raport să fie oprite sau aborgate.

Credem că Parlamentul României, atunci când a adoptat aceste legi, printr-o largă consultare publică, credem ca a adoptat niște legi bune.

Este anormal modul în care România este tratată. De ce se leagă Schengen-ul de MCV? Este anormal.

Colegii noștri europarlamentari ar fi trebuit să ia o poziție comună de a condamna felul în care România este tratată”, a mai spus Florin Iordache.

Referitor la faptul că PSD vrea să conteste raportul MCV la Curtea Europeană de Justiție, Iordache a precizat: ”Contestarea, dacă se va face, poate să o facă guvernul, în cadrul Parlamentului vom face o analiză”.

