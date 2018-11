Caz HALUCINANT în Cluj: Medicii de la Urgenţe au fixat MÂNA RUPTĂ a unei femei cu bucăţi de CARTON (FOTO)

Un nou halucinant arată limitele sistemului medical românesc

Medicii de la Unitatea Primiri Urgențe (UPU) Cluj au fixat mâna ruptă a unei femei ce fusese lovită de o mașină cu ajutorul unor bucăţi de carton. Fiul pacientei îi acuză pe medici că nici măcar nu aveau atele pentru a fixa mâna ruptă, relatează stiridecluj.ro.

Bărbatul mai susţine că doctorii le-ar fi sugerat să mai aștepte trei ore pentru ca femeia să fie dusă cu ambulanța la secția de Ortopedie pentru a i se pune un ghips.

(Foto: stiridecluj.ro)

El mai acuză şi că o rană deschisă la genunchi a mamei sale a fost pansată superficial, cu leucoplast, fiind dezinfectată doar după ce a ajuns la Ortopedie.

"Mama mea a fost lovită azi de o mașină încercând să traverseze strada neregulamentar și, după 6 ore de așteptat la Spitalul de Urgență Cluj, au trimis-o cu mâna ruptă la Spitalul de Ortopedie și i-au improvizat atele dintr-o bucată de carton", a povestit fiul pacientei.

"Orice trusă medicală dispune de atele. Au zis că dacă vrea să o ducă cu ambulanța la Ortopedie să-i pună ghips va trebui să mai aștepte 3 ore. Plus de asta mai are o rană deschisă pe genunchi, de care la Urgență au uitat. Au dezinfectat-o doar la Ortopedie. Trebuia cusută rana.

Mi se pare o jignire ca în 2018 să nu aibă la Clinica de Urgență atele și să o trateze așa. La Ortopedie i-au făcut ce au avut de făcut, dar la Urgență am stat 6 ore degeaba. Nici măcar nu i-au dezinfectat tăietura de pe genunchi. Mi se pare inacceptabil", a mai spus fiul femeii.