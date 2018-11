LA VÂNĂTOARE DE CASE....ÎN ROMÂNIA!

Casă cu 8 dormitoare în centrul României

350,000 euro (467,000$)

Această casă are 8 dormitoare și funcționează ca și hotel-restaurant în satul Apoldu de Sus. Casa a fost construită în anul 1930, în forma literei U, cu o curte interioară largă și elegantă și o poartă de lemn către stradă. Pe una dintre laturile casei se află restaurantul, cu aproximativ 30 de locuri. Acesta are o bucătărie echipată profesional precum și o toaletă pentru membrii personalului și a clienților. În urmă cu 4 ani, în spatele casei, a fost construită o cameră adițională conținând un cuptor tradițional.

Cealaltă latură a casei este compusă din 4 dormitoare cu baie inclusă plus 4 apartamente, fiecare dintre acesta având un dormitor, salon și toaletă proprie.

Fiecare cameră are un decor diferit, iar casa se vinde cu mobila inclusă. Pivnița are arcadele originale din cărămidă, o podea de teracotă și mobilier din secolul al XVIII-lea.

Unul dintre dormitoare, denumit Camera secretă, având un design purpuriu și auriu, are un pat de 23 de metri pătrați construit direct într-o platformă înălțată, perdele de jur imprejurul acestuia și o baie cu jacuzzi. Un alt dormitor, cunoscut sub numele de Câmp are 6 paturi suprapuse.

Casa este situată pe una dintre străzile rezidențiale din Apoldu de Sus, un sat Saxon care mai este cunoscut și ca Grosspold. Satul are o galerie de artă, un studio yoga și două biserici. Cel mai apropiat supermarket este situat la câțiva kilometri, în orașul Miercurea. Cel mai apropiat aeroport se află în Sibiu, la aproximativ 20 de kilometri.

București, capitala țării,este situată la aproximativ 4 ore cu trenul.

PIAȚA IMOBILIARELOR ÎN ROMÂNIA

Piața imobiliară din România a crescut semnificativ în perioada 2004-2008, a declarat Leontin Domide, broker de la Imobile Terra și blogger imobiliar cu sediul în Sibiu.

Apariția ipotecilor, cu aproximativ cinci ani în urmă, a contribuit la creșterea economică, ne spune Domnul Casper Overduin, directorul companiei de dezvoltare imobiliară din Sibiu, EU Traverse. Prețurile au început să scadă în septembrie 2008, odată cu încetinirea creșterii economice, a afirmat Dl. Overduin. În București, prețurile au scăzut cu 30-40%, deși în orașele mai mici, cum ar fi Sibiul (datele de aici), scăderea a fost de 20-30%.

Astăzi, prețurile s-au stabilizat. – “Probabil că piața începe să devină supra-saturată, susține dl. Overduin.

"Este o piață tipică cumpărătorilor".

Prețul pe metru pătrat în Sibiu oscilează între 650 și 850 de euro, a spus Dl. Domide. Prețurile în populara zonă veche a orașului sunt mai mari, în jur de 1.000 de euro pe metru pătrat. În general, casele situate la 25 de kilometri de Sibiu, unde este situată această casă, pot costa de la 15.000 până la 60.000 de euro, în funcție de ce renovări necesită și de disponibilitatea utilităților. Casa pe care o prezentăm aici operează ca și hotel - restaurant și este mult mai mare decât locuința medie, ceea ce contribuie la prețul mai ridicat.

PROFILUL CUMPĂRĂTORULUI

Majoritatea cumpărătorilor străini din zona Sibiului provin din Germania, Italia și Austria, a declarat Dl.domnul Domide într-un e-mail. Mulți tineri români părăsesc țara în căutarea unui loc de muncă, a spus Dl. Overduin, adăugând că "ei tind să se întoarcă în țară." Când se întorc, susține acesta, sunt atrași de Sibiu din cauza dezvoltării economice a zonei.

ALTE INFORMAȚII

Cetățenilor din țările din afara Uniunii Europene le este interzis să dețină terenuri în România, a spus Dl. Overduin. Pentru a cumpăra o casă, a spus că unii străini stabilesc o companie românească care deține titlul pe teren. Costurile înființării unei astfel de companie sunt de 1.000 de euro plus 1.000 de euro costuri de operare, anuale.

Străinii pot cumpăra apartamente în România fără restricții, a spus Dl. Overduin.

Cumpărătorii trebuie să angajeze un notar pentru a finaliza o tranzacție imobiliară, a explicat el. Potrivit domnului Domide, onorariul taxei depinde de prețul proprietății și de complexitatea tranzacției, însă aceasta reprezintă o medie de aproximativ 1,5% din prețul de achiziție. Taxa notarului include, de asemenea, o taxă plătită pentru a înregistra titlul.

Dl. Overduin a adăugat că majoritatea tranzacțiilor imobiliare din România nu implică un agent imobiliar. (Casa evidențiată aici este spre vânzare de către proprietar.) Atunci când există un agent imobiliar implicat, agentul reprezintă de obicei ambele părți și fiecare plătește o comision de 1 până la 3 procente din prețul de achiziție.

România face parte din Uniunea Europeană, dar tranzacțiile zilnice au loc și în monedala națională, Lei, nu în euro. Cu toate acestea, prețurile imobiliareLOR tind să fie anunțate în euro.

Dacă dorești să cumperi o casă ori un apartament într-o zonă rezidențială din România nu ezita să ne contactezi: https://new.flatfy.ro/, toate imobiliarele noi aici.

Flatfy are o prezență în 37 de țări listând proprietăți premium și având ca obiectiv ușurarea și intermedierea tranzacțiilor imobiliare într-un mediu atractiv și eficient.