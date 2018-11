Preotul stareț Hrisostom Filipescu a fost găsit în viață! Cum s-au mobilizat enoriaşii pentru a da de urma părintelui din Neamț dispărut de două săptămâni

A fost găsit Preotul Hrisostom Filipescu, egumenul schitului de la Ţibucani.

Dat dispărut de circa două săptămâni, părintele-călugăr în vârstă de 33 de ani a fost găsit în Germania, afirmă surse TvmNeamt.

Potrivit sursei citate, părintele nu a fost victima vreunei infracțiuni și a declarat că cel puțin deocamdată nu vrea să intre în legatură cu niciun cunoscut sau rudă.

Informatiile TvmNeamt au fost confirmate oficial de IPJ Neamt: ”Astăzi, 14 noiembrie a.c., în urma activităților întreprinse de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Urmăriri din cadrul I.P.J. Neamț, bărbatul de 33 de ani, din localitatea Țibucani, a fost depistat pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, iar la solicitarea acestuia nu putem comunica locația exactă în care se află”.

El ar fi plecat din tara in urma presiunilor la care a fost supus de mai multe persoane din Biserica si dupa ce a aflat ca urma sa fie declarat nebun. Masina lui a fost gasita in aeroportul din Bacau, semn ca si-a planuit plecarea. Este foarte posibil ca Hrisostom sa revina in tara dupa ce va obtine un certificat de la o institutie medicala din Occident prin care va demonstra ca este in deplinatatea facultatilor mintale, demontand astfel scenariul cu pierderea minitilor care a mai fost aplicat si in cazul altor preoti care au deranjat, afirma surse TvmNeamt.

Hrisostom Filipescu a devenit unul dintre cei mai apreciați monahi din Neamț.

Era foarte activ în societate, atât în mediul online, dar și ca duhovnic la schitul Țibucani.

Hrisostom Filipescu are mai multe cărți scrise, romane de suflet pentru credincioșii aflați în deznădejde.

Duminică de duminică, zeci de credincioși veneau la schit pentru a asculta predicile părintelui Hrisostom și pentru a afla o vorbă bună din partea acestuia.