Imagini incredibile la Iași: Muncitori, filmați în timp ce ”strângeau” frunzele uscate cu mașina de tuns iarba (VIDEO)

Niște muncitori din Iași au fost surprinși de curând în timp ce tăiau frunzele de pe marginea drumului cu mașina de tuns iarba.

Imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale și au fost catalogate drept revoltătoare de mulți internauți.

Deși în videoclip se vede foarte clar cum muncitorii doar mărunțesc frunzele, reprezentanții Primăriei din Iași au susținut că acestea sunt „aspirate de autocositoare”.

„Prin tunderea gazonului peste covorul acela de frunze, acestea sunt aspirate de autocositoare și sunt îndepărtate. (...) Este necesară tunderea lui chiar dacă la un interval mai mic decât cel normal. Dacă vara tundem o dată sau de două ori pe săptămână, acum tundem gazonul la un interval de două săptămâni”, a declarat Laurențiu Ivan, director Servicii Publice Primăria Iași, potrivit Libertatea.

