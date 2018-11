ACCIDENT GRAV în Suceava: O femeie și un copil, ACCIDENTAȚI pe trecerea de pietoni (VIDEO)

O femeie şi un copil au fost accidentaţi pe o trecere de pietoni din proximitatea Palatului de Justiţie din municipiul Suceava.

Astfel, victimele au fost transportate la Unitatea de Primire Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean.

Din păcate mama a murit la spital din cauza rănilor grave, potrivit B1 Tv.

