Tudorel Toader: Raportul MCV are iz politic, multe interese, folosește standarde duble și se raportează la obiective mobile, mișcătoare (VIDEO)

Ministrul Justiției Tudorel Toader a declarat miercuri că raportul MCV făcut public de Comisia Europeană "are iz politic, multe interese, folosește standarde duble și se raportează la obiective mobile".

"Raportul, în opinia mea, și îmi pare rău să spun, de când sunt ministru al Justiției, nu am lipsit de la nicio dezbatere, toate dezbaterile despre cele 12 recomandări au trecut prin filtrul de la Ministerul Justiției. Tind să cred că acest raport are iz politic, are multe interese, folosește standarde duble și se raportează la obiective mobile, mișcătoare. Vă amintesc un lucru, erau patru recomandări , ulterior au ajuns 12, acum s-au mai adăugat opt, vom avea 20 de recomandări, mobile și standard dublu. În 2012 era o modificare la legile justiției privind competențele referitoare la acțiunea disciplinară, era bine, a fost apreciată măsura, se raporta la judecători și procurori, iar Ministerul Justiției avea o competență mai largă decât de a sesiza și era bine. Azi, după șase ani, Ministerul Justiției are doar competența de a sesiza Inspecția Judiciară, se raportează numai față de procurori și nu mai e bine. Același lucru nu poate fi bun în 2012 și să nu fie bun în 2018. Nu cu multă vreme în urmă, un procuror de rang înalt era numit cu aviz negativ de la Secția de Procurori, a fost bine, nimeni nu s-a îngrijorat, independența procurorilor a fost respectată. Azi ni se cere nici mai mult, nici mai puțin decât ca avizul sa devina obligatoriu, ceea ce iarăși, la un interval scurt de timp, putem observa abordări diferite", a declarat Tudorel Toader.

Ministrul a mai spus că o recomandare nu poate avea o putere mai mare decât legea națională.

"Noi ne uităm la fiecare recomandare în parte. Îi dăm vocația juridică pe care o are. Să nu vă imaginați că o recomandare poate să aibă putere peste legea națională. Da, le luăm în considerare, le evaluăm prin această grilă pentru că eu personal, nu ca ministru, ca jurist, am mari semne de întrebare ca în MCV să ni se spună suspendați aplicarea legilor. Este cam mult și iese din procesul MCV", a mai spus Tudorel Toader.