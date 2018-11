Tudorel Toader, despre contestarea raportului MCV: Cu mine personal nu a vorbit nimeni (VIDEO)

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat miercuri că niciun reprezentant al coaliției nu a vorbit cu el despre o eventuală contestare la Curtea Europeană de Justiție a raportului MCV.

"Cu mine personal nu a vorbit nimeni despre posibilitatea contestării, deși la un post public am înțeles că s-a spus că am refuzat. Când vor vorbi cu mine, voi răspunde. Întâi să vedem dacă, să vedem motivele și dacă voi fi eu ministrul Justiției la momentul acela, vom vedea.

Este necesară o evaluare serioasă a necesității impunerii MCV și a obiectivelor pe care acest MCV le urmărește, să vedem dacă deciziile MCV de astăzi rămân în limitele deciziei de la data impunerii. Dacă nu sunt valabile, comisia trebuia să emită o nouă decizie", a declarat Tudorel Toader.

Deputatul PSD Florin Iordache a anunțat că PSD va contesta la Curtea Europeană de Justiție raportul MCV.

