Tudor Chirilă: NULITATEA de Florin Iordache ne spune că noi, cei care dorim să fim în UE, suntem niște handicapați. Să se organizeze REFERENDUM, să vedem cine vrea și cine nu vrea să rămână în Europa (VIDEO)

Raportul MCV dă încă o palmă guvernului PSD. Doar că măsurile luate de aleșii de la București îi afectează pe toți românii.

PSD-iștii nu se confurmează regulilor UE, iar acțiunile lor se vor vedea în buzunarele cetățenilor.

Tudor Chirilă propune organizarea unui referendu, pentru a se vedea care români doresc să rămână în Europa și care români vor să iasă din Europa.

"Voiam să vorbesc despre ceea ce ne macină pe noi, ca țară, ca societate.

Băi frate, noi am intrat în europa în 2007 și am beneficiat de o grămadă de lucruri: am circulat mai repede, liber, doar cu buletinul, mulți români au putut munci în afara țării, mulți bani s-au întors în țară. De asemenea, am avut fonduri nerambursabile, dar, din celebra incompetență a autorităților, dar nu le-am accesat.

Foarte multă lume știe că nu se face nimic cu bani europeni, dar asta nu înseamnă că UE nu ne-a pus la dispoziție o resursă extraordinară pentru a putea crește ca țară.

MCV ne spune foarte clar că PSD a măcelărit Legile Justiției.

Reprezentanții PSD, prin nulitatea Florin Iordache, ne spune că lucrurile nu sunt așa și că noi, cei care ne dorim să fim în Europa, suntem niște handicapați. Mai spune că modificările la Legile Justiției sunt bune pentru România, nu pentru infractori. Mai mult, se gândește să dea în judecată, să atace în instanță acest raport. Ideea lui e foarte simplă, Europa nu ne trebuie.

PSD-iștii nu-și doresc să iasă din Europea, ci doar își doresc să trăiască în Europa așa cum or mușchiuleții lor de infractori. Adică, să trăiască după bunul lor plac, fără reguli, fără iubire pentru țara asta. Cine e cu ei, e împotriva lor și nu mai trebuie să trăiască.

Ar fi indicat un referendum pe tema ‘care români doresc să rămână în Europa și care români vor să iasă din Europa’. Poate e cazul unui referendum pentru a tranșa această problemă.

Dacă oamenii vor în UE, PSD-ul trebuie să plece. Nu au ce căuta să guverneze o țară în care majoritatea cetățenilor vor să trăiască după regulile europene", a declarat Tudor Chirilă.