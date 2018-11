Actul de naștere al României a fost prezentat miercuri, în premieră, în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu.

Este vorba despre singurul exemplar în limba română al Tratatului de la Trianon, care a fost prezentat în platoul B1 TV de Haralambie Vochițoiu.

