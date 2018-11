Avantajele unui team building pentru angajati

Toate companiile mari dar si cele mijlocii trebuie sa isi trimita angajatii la team building pentru a-i stimula sa munceasca mai eficient, mai cu spor, din placere.

Programele de team building sunt astfel concepute incat sa aduca productivitate companiei, sa sudeze echipa, sa ii apropie pe angajati si sa creeze relatii profesionale perfecte. Munca in echipa este esentiala pentru bunul mers al afacerii, de aceea angajatorii sunt sfatuiti sa includa si activitati de team building in programul angajatilor lor.

Beneficiile principale ale team-building-ului corect facut

Oamenii au tendinta sa se plictiseasca la locul de munca, sa fie prea stresati pentru a fi atenti la cei din jur insa in marea majoritate a cazurilor, pot descoperi, la o privire mai atenta, colegi pe aceeasi lungime de unda, compatibili din mai multe puncte de vedere. Insa in pauza de 15-30 de minute in cele 8 ore de munca nimeni nu are cum sa descopere in ceilalti ceva valoros.

Pentru a trece de la stadiu de simplu coleg la cel de partener de birou, de proiect, companiile trebuie sa asigure angajatilor team building de exceptie. Cu peste 30 de facilitatori in echipa si o experienta de cativa ani in acest sens, cu specialisti in comunicare, actori, dansatori, nutritionisti, antrenori de fitness si psihologi, team-building-ul va deveni o reala placere din care oamenii vor progresa atat pe plan personal cat si profesional.

Principalele avantaje ale acestui sistem de relationare intre colegi reprezinta comunicarea, creativitatea, distractia. De asemenea, colegii de munca isi pot crea strategii, pot invata sa negocieze, sa lucreze in echipa si sa socializeze mai bine.

Aspecte pozitive ale team-buildingului

Un program de team building ii invata pe participanti cum sa participe activ, in echipa, colaborand, pentru stabilirea obiectivelor si pentru asumarea responsabilitatii proiectelor. De asemenea, fiecare participant este incurajat sa comunice cu ceilalti, sa isi prezinte si sa asculte totodata ideile si sugestiile de prezentare in anumite situatii, astfel ca gestionarea problemelor devine mult mai eficienta.

Mai mult decat atat, activitatea team-building-ului incurajeaza o comunicare deschisa astfel incat sa nu mai existe grija conflictelor iar membrii sa isi inteleaga clar rolul si obiectivele. Performantele sunt imbunatatite, succesul nu intarzie sa apara, membrii echipei se simt apreciati si recompensati iar abilitatile de negociere si creativitatea sunt puse in valoare.

Nu in ultimul rand, distractia este maxima. In cazul unui team bulding facut ca la carte, participantii se vor si distra, vor invata noi lucruri in spiritul ludic pe care il sugereaza specialistii si vor afla mai multe despre oamenii de la birou cu care ulterior pot lega si prietenii.

In concluzie, este bine ca, atat companiile mari cat si cele mijlocii sa investeasca in angajatii lor si nu numai prin prime si bonusuri ci prin experiente de neuitat, prin activitati in urma carora sa ramana cu amintiri frumoase dar si cu invataturi utile care sa le foloseasca ulterior in cariera pe care au decis sa mearga in continuare.