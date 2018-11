Metrorex a anunțat declanșarea grevei de avertisment. Declarațiile ministrului Transporturilor (VIDEO)

UPDATE: Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat, într-o conferință de presă susținută miercuri, că metroul ”nu a fost construit pentru bunăstarea câtorva din liderii sindicatului care de mai bine de 20 de ani conduc sindicatul Metrorex”.

„Astăzi ne confruntăm cu o posibilă grevă pe care sindicatul de la metrou vrea să o declanşeze pentru a susţine o revendicare salarială de 42%, la care nu a înţeles să renunţe sau să negocieze nici până astăzi. Vreau să ştie toată lumea, înainte de a trece şi la câteva cifre, că Metroul Bucureşti nu a fost construit pentru bunăstarea câtorva din liderii sindicatului care de mai bine de 20 de ani conduc sindicatul Metrorex şi negociază în numele a mii de angajaţi ai acestuia, întotdeauna însă având în vedere şi propriile lor interese. Această grevă nu este pentru bunăstarea muncitorilor de la Metrorex, această grevă este pentru conservarea privilegiilor pe care de mai bine de 15 ani le au comercianţii din staţiile de metrou”, a declarat Lucian Șova.

