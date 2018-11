Galaţi: Elevă bătută cu bestialitate, cu pumnii şi picioarele, de alte două fete (VIDEO)

O elevă din Galaţi a fost bătută cu bestialitate de alte două eleve, care au lovit-o cu pumnii şi picioarele.

Fata de 13 ani învaţă la Şcoala nr. 29, iar directorul instituţiei a sesizat Poliţia pentru a investiga acest caz, informează Monitorul de Galaţi.

"Este o elevă foarte calmă, mă miră acest lucru, dar am luat legătură şi cu familia şi vom vorbi la şcoală după ce poliţia, pe care am sesizat-o, îşi termină ancheta. Bătaia a avut loc în afară orelor de curs, în afara şcolii", a declarat Florin Andronic, directorul şcolii.

Conflictul dintre ele ar fi pornit după ce fata agresată a împărtăşit cu alte persoane un secret al uneia dintre bătăuşe. Toată scena a fost fimată şi postată pe Facebook.

"Poliţiştii Secţiei 3 s-au autosesizat după ce au văzut imaginile pe reţele de socializare. A fost identificată victima în persoana unei adolescente de 13 ani şi s-a deschis dosar penal pentru lovire şi alte violenţe", a precizat Gabriela Costin, purtător de cuvânt IPJ Galaţi.

Cele două agresoare au fost, de asemenea, identificate. Este vorba despre o elevă de clasa a 9-a la un liceu din Galaţi, iar cealaltă este elevă la o şcoală gimnazială.

Cazul a intrat şi în atenţia Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Galaţi, care a demarat o anchetă.

