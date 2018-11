Grevă la metrou, joi dimineață: Trenurile nu au circulat timp de două ore. Ce se ascunde, de fapt, în spatele protestului (VIDEO)

Dimineaţă grea pentru bucureşteni. Metroul nu a funcţionat timp de două ore joi dimineaţă din cauza unei greve de avertisment a sindicaliştilor. Conduşi de unul din cei mai bogaţi lideri de sindicat din România, Ion Rădoi, angajaţii de la metrou nu au muncit de la între orele 4 și 6. Angajaţii revendică un salariu cu 42% mai mare, însă ministrul Transporturilor spune că la mijloc este o miză şi mai mare: spaţiile comerciale din staţiile de metrou. Care sunt deţinute chiar de Ion Rădoi şi care se vede în situaţia să piardă contractul cu Metrorexul.

Cu salariii care se învârt în jurul a 7.000-8.000 de lei, sindicaliştii din metroul bucureştean tot nu sunt mulţumiţi. Sub bagheta lui Ion Rădoi, angajaţii forţează o creştere salarială de până în jurul sumei de 10.000 de lei.



"Bogaţii din domeniul transporturilor au luat ostatice companiile din subordinea sa. Spre deosebire de cei mulţi angajaţi din diverse companii din Ministerul Transporturilor care lucrează în condiţii mizere şi pe salarii mici, aici ne confruntăm cu o posibilă grevă pe care sindicatul de la metrou vrea să o declanşeze pentru a susţine o revendicare salarială de 42%, de la care nu a înţeles să renunţe sau să negocieze nici până astăzi", a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Șova.

Majorarea cerută de sindicaliştii de la metrou vine după ce ani la rând, angajaţii au avut parte de creşteri salariale peste cele din alte domenii.

„În ultimii patru ani, an de an, creşterea salarială la nivelul Metrorex a fost după cum urmează: în 2015 de 9%, în 2016 de 12%, în 2017 de 21% iar astăzi, în 2018, ar trebui să negociem o creştere salarială de 42%", a mai declarat Șova.

Lucian Şova spune că de fapt Ministerul Transporturilor este supus unui şantaj de către Ion Rădoi, liderul sindicaliştilor. Rădoi e în pericol să piardă controlul asupra spaţiilor comerciale din subteran. Care i-au adus venituri uriaşe în ultimii ani.

"Această grevă nu e pentru bunăstarea muncitorilor de la Metrorex, ci pentru păstrarea privilegiilor pe care, de mai bine de 15 ani, le au comercianţii din staţiile de metrou”, susține Șova.

Ameninţările lui Ion Rădoi nu sunt o noutate. Sub presiunea străzii şi a ameninţărilor cu greva generală a reuşit să obţină prelungirea contractului pentru închirierea spaţiilor comerciale şi anul trecut. Atunci reuşea să-i smulgă fostului minitru al Transporturilor, prelungirea contractului cu încă un an.



