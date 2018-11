CONTROVERSE privind manualul unic de clasa a III-a! Ce greșeală a fost descoperită: „Manualul unic pentru copii îi dă cu flit lui Newton”

Manualul unic de clasa a III-a a creat controverse în mediul online, după ce unul dintre internauți a sesizat existența unei greșeli.

Mai exact, manualul susținea că „masa corpurilor influențează viteza cu care acestea se deplasează în cădere”, iar unii internauți au contestat acest lucru folosind una din cele trei legi ale fizicii enunțate de Newton.

„Stim de la Newton (legea a doua) ca doua corpuri, indiferent de masa lor ajung - sub forta gravitatiei - intr-un punct in acelasi timp, pentru ca forta gravitationala (greutatea) este anulata de masa corpului, prin urmare viteza celor doua corpuri este aceeasi, indiferent de masa lor. Daca dai drumul din avion, in aceeasi vreme, unui tanc si unei monede de 10 bani, in conditii ideala (lipsa frecarii aerului, de pilda) ele ajung pe pamant in acelasi timp (o forță care acționează asupra unui corp îi imprimă acestuia o accelerație, proporțională cu forța și invers proporțională cu masa lui) Manualul unic pentru copii ii da cu flit lui Newton. Si cica de ce se duce dracului Romania”, este mesajul jurnalistului Anghel Iulian de la ZF care însoțește fotografia.

De asemenea, greșeli au mai fost descoperite și în manualele de Biologie, Istorie, Geografie și în cel de Limba și literatura română de clasa a VI-a.