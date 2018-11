Descinderi în Capitală: 15.000 de cetăţeni moldoveni figurează cu domiciliul la trei adrese din București (VIDEO)

Caz incredibil în Capitală. 15.000 de cetăţeni moldoveni locuiesc în trei apartamente. Bineînţeles, doar în acte pentru a-şi procura astfel cărţi de identitate româneşti. Pentru buletine, aceștia plăteau între 150 şi 200 de euro.

Șase percheziții au loc joi dimineață în București, în acest caz, informează Poliția Capitalei.

”Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Ordine Publică și Poliția Sectorului 3, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București pun în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară în Capitală și pun în executare 9 mandate de aducere într-un dosar privind infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat și fals în declarații.

Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că două grupuri infracționale organizate își ofereau serviciile, contra cost, unor cetățeni străini, preponderent din Republica Moldova, pentru a le facilita obținerea cărții de identitate românești, declarând în fals că aceștia vor locui la adresele lor, sumele solicitate fiind între 150 și 200 de euro.

Până la acest moment au fost identificate aproximativ 15.000 de persoane care figurează ca având domiciliul stabilit la trei adrese din sectorul 3.

Audierile în acest caz se vor desfășura la sediul Serviciul Ordine Publică, dar și la Secțiile 11, 12 și 23 Poliție.

Acțiunea beneficiază de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române”, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Capitalei.

