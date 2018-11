Viorica Dăncilă: Rezoluția PE privind România, expresia unor interese electorale. Sunt dezamăgită de concluziile raportului MCV (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a criticat în termeni duri, la începutul ședinței de Guvern de joi, rezoluția în privința României, votată în Parlamentul European, precum și concluziile raportului MCV publicat de Comisia Europeană cu privire la țara noastră.

Dăncilă a calificat rezoluția adoptată de europdeputați drept ”expresia unor interese electorale ale grupurilor politice europene”.

”Consider rezoluția PE expresia unor interese electorale ale grupurilor politice europene. Votul nu a fost despre România sau despre dreptate. Mă refer la respingerea amendamentelor de condamnare explicită a protocoalelor dintre serviciile secrete și instituțiile sistemului judiciar în condițiile în care astfel de practici sunt de neacceptat în stat membru al UE. Este greu de înțeles punerea la zis a Jandarmeriei Române pentru modul de intervenție, identic cu cel al forțelor de ordine din celelalte state membre.

Însă cel mai greu de explicat este votul unor europarlamentari români împotriva României și sunt convinsă ca această atitudine va fi sancționată de români.

S-a spus că s-a votat împotriva Guvernului României. Rezoluția nu era împotriva Guvernului României sau unei alte instituții, ci se refereă la România.

Legat de acest aspect, îi rog să dea dovada de mai multă responsabilitate pe cei care vorbesc de ieșirea României din UE. Rămânerea în cadrul Uniunii Europene este singura noastră cale și nu s-a pus niciodată problema apartenenței noastre la UE. Interesele personale sau unor grupuri politice nu pot fi legate de statutul de membru UE”, a declarat Viorica Dăncilă.

De asemenea, aceasta s-a declarat dezamăgită de concluziile raportului MCV, precizând că România nu poate fi de acord să îi fie impuse condiții pe care niciun alt stat membru al UE nu le-ar accepta.

”Sunt dezamăgită de concluziile raportului MCV în condițiile în care România a dovedit că este un partener loial și corect al UE. Guvernul a fost în contact permanent cu experții UE și a oferit clarificări și argumente. Din păcate, am constatat că acestea au fost, pur și simplu, ignorate.

Nu putem fi de acord cu stabilirea unor recomandări suplimentare prin care se cere să ignorăm reguli constituționale și să acceptăm ceea ce niciun alt stat membru nu ar putea accepta.

O astfel de solicitare face imposibilă atingerea obiectivelor MCV în condițiile în care regulile se schimbă din mers.

Am citit cu mare atenție raportul, suntem conștienți de obiectivele de acolo, dar, în același timp vedem recomandări care vor să ignorăm prevederile legale, instituite prin votul parlamentului și validate de Curtea Constituțională, ceea ce reprezintă o atingere adusă suveranității și o încălcare a Tratatului Uniunii Europene.

Ca prim-ministru și fost europarlamentar cer egalitate de tratament pentru țara mea și pentru români”, a mai spus Viorica Dăncilă.

