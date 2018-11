Iarna își arată colții: Ninge în mai multe zone din țară (VIDEO)

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis atenţionări cod galben de vânt și ceață în mai multe județe.

Astfel, până joi, la ora 12.00, județele Hunedoara, Caraș-Severin și Timiș se află sub cod galben de ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50...100 m.

În același timp, până joi, la ora 15.00, în județele Agreș, Prahova, Dâmbovița, Suceava și Neamț, la altitudini de peste 1.800 de metri sunt prognozate intensificări ale vântului cu rafale de peste 50...70 km/h, spulberând ninsoarea și determinând scăderea semnificativă a vizibilității.

Între timp, iarna a început să îşi arate colţii. Meteorologii anunţă că temperaturile vor ajunge frecvent în jurul valorii de 0 grade, iar maximele cu greu vor trece de 5.

Pe drumurile din Harghita deja s-a depus strat de zăpada, iar circulaţia s-a îngreunat. Şi în judeţul Prahova au apărut primii fulgi.

