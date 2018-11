Avantajele colaborarii cu o firma specializata in servicii de transport de moloz

Dupa renovarea apartamentului, a casei, a unei incaperi, se strang gramezi intregi de moloz care trebuie carate pentru ca pun in pericol sanatatea locatarilor. Aruncarea molozului se face numai in acord cu legislatia in vigoare, incheind un contract cu o firma de transport de moloz si eliminare a deseurilor.

In realitate, multi oameni isi risca bugetul aruncand molozul la intamplare, noaptea, in tomberoane de cartier, periclitand sanatatea comunitatii si incalcand legea. Acum insa lucrurile sunt mai simple: atat persoanele fizice cat si cele juridice pot incheia un contract cu o firma specializata in transport moloz si reprezentantii acestei firme se prezinta pentru a ridica deseurile in saci, containere sau prin alte modalitati. Amenzile pentru cei care arunca molozul se ridica la 5000 de lei si nimeni nu isi doreste sa riste atat de multi bani.

De ce este recomandata colaborarea cu firma de transport moloz?

Firma de transport moloz ridica molozul de oriunde de pe raza municipiului Bucuresti si Ilfov si ajuta proprietarii care au facut lucrari recente de reparatii la un imobil sau de renovare sa scape de deseurile nedorite. In primul rand, aceste servicii sunt avantajoase pentru ca scutesc clientii de o sarcina dificila si “murdara”, aceea de a cara molozul rezultat in urma lucrarilor de renovare.

Proprietarii vor ramane doar sa faca curatenie dupa ce echipa de transport moloz pleaca. In al doilea rand, preturile pentru aceste servicii sunt foarte mici, incepand de la 2 lei pentru sacul de moloz carat. Eliminarea deseurilor de pe santier este o obligatie legala a oricarui cetatean roman iar nerespectarea se sanctioneaza cu o amenda de oana la cateva mii de lei.

Prin inlaturarea deseurilor de constructii cu ajutorul unei companii specializate in acest sens oamenii scapa de amenzi si se bucura de o eficienta mare in executia lucrarilor de constructie sau reabilitare imobile si nu in ultimul rand contribuie la protejarea mediului inconjurator.

Servicii de transport moloz, gunoi si deseuri in capitala

Pe langa serviciile de transport moloz, sunt disponibile si serviciile de transport gunoi si deseuri, fiindca oamenii au nevoie de o firma care sa le fie alaturi indiferent de ce problema ar avea. Sunt disponibile aceste servicii atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice, iar incheierea unui contract este cat se poate de simpla si de rapida.

Preturile sunt avantajoase, transportul imediat, se asigura si manipulare ceea ce inseamna ca nu le ramane nimic altceva de facut clientilor decat sa contacteze echipa de specialisti si sa astepte interventia lor ori de cate ori este necesar.