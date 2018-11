Cum alegem acvariul pentru pesti?

In orice locuinta un acvariu poate schimba atmosfera, ne poate ajuta sa ne relaxam cand suntem foarte stresati. Pestii din acvariu sunt usor de intretinut, nu au nevoie de prea multe, insa conditiile in care stau trebuie sa fie foarte bune. Acvariul in care sunt pusi pesti trebuie sa fie curatat permanent, apa trebuie schimbata si oxigenata foarte bine.

Alegerea acvariului pentru pesti este destul de dificila mai ales daca nu ai avut pesti pana atunci. Ca sa nu gresesti ti-am pregatit o lista de criterii de luat in seama cand comanzi un acvariu dintr-un petshop online. Unul dintre ele este forma acvariului.

In functie de cati pesti ai poti alege un bazin-acvariu fatetat sau unul paralelipipedic, cubic, disponibile online, ultimele doua forme fiind si cele mai des intalnite in casele oamenilor care iubesc pestii. Cele doua forme de acvariu sunt usor de amenajat, de pozitionat, la fel de bune sunt si cele sub forma de prisma, simplu de folosit in spatii mai putin ofertante.

In alegerea unui acvariu dintr-un petshop online conteaza mult si dimensiunile, raportate la locul in care a fi pusa „casuta” pestilor, dar si lungimea, adancimea. Trebuie masurata foarte bine zona in care va sta acvariul inainte de a face o comanda, ajustari nu sunt posibile dupa.

Ideea este ca bazinul sa fie lat si adanc pentru a permite o vizualizare cat mai buna si mai placuta a intregului peisaj de sub apa. Inaltimea acvariului trebuie luata si ea i considerare, buza de la nivelul solului ar trebui sa se gaseasca mai jos de nivelul axilei.

Acvariile nu trebuie sa fie nici prea inalte pentru ca nu se pot curata cum trebuie, nu ajungeti sa le igienizati si curatati cum trebuie. Ca material specialisti recomanda plexiglasul, care e mai rezistent si foarte simplu de curatat, sticla nu e asa de rezistenta si poate fi problematica la curatat.