Viorica Dăncilă, gafă la începutul ședinței de Guvern: Ce cuvinte a încurcat premierul (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a făcut o nouă gafă joi, în timpul declarațiilor pe care le-a susținut la începutul ședinței de Guvern.

În timp ce vorbea despre situația economică a țării, prim-ministrul a folosit cuvântul ”predilecțiile” într-un context în care corect ar fi fost termenul ”predicțiile”.

"Sunt date oficiale care arată faptul că Guvernul a avut dreptate şi care infirmă cu argumente incontestabile predilecţiile opoziţiei, aşa-zişilor analişti sau, mai grav, a (corect era ”ale” - n.r.) unor instituţii publice", a declarat Viorica Dăncilă.

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române, ”predilecția” reprezintă ”o înclinație, atracție deosebită pentru cineva sau ceva”, în timp ce cuvântul ”predicție” înseamnă ”operație rațională de anticipare a unui eveniment sau fenomen”.

