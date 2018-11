Viorica Dăncilă: România este pregătită pentru preluarea şi exercitarea cu succes a Preşedinţiei Consiliului UE. Programul de acţiuni este finalizat (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a susținut din nou, joi, că România este pregătită să asigure cu succes președinția Consiliului Uniunii Europene începân de la 1 ianuarie 2019.

"Vreau să clarific un aspect foarte important având în vedere comentariile iresponsabile din spaţiul public din ultimele zile. O spun încă o dată ferm. România este pregătită pentru preluarea şi exercitarea cu succes a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. Încă de la începutul mandatului, Guvernul României a iniţiat şi dezvoltat un amplu proces de pregătire a preluării Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. Programul de acţiuni este finalizat, au fost create mecanismele de lucru şi au fost stabilite modalităţile de desfăşurare a acţiunilor", a declarat Dăncilă în depbutul ședinței săptămânale de guvern.

În acest context, Dăncilă a anunțat că săptămâna viitoare vor veni în România președintele Parlamentului European, mai mulți lideri ai grupurilor politice și înalți oficiali europeni.

"Săptămâna viitoare, vom primi vizita preşedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, a liderilor grupurilor politice şi alţi oficiali de rang înalt de la nivel european. Vom discuta despre aspecte de interes pentru viitorul Uniunii Europene şi buna gestionare a unor dosare importante şi mă refer aici la Cadrul Financiar Multianual, Brexit, viitorul Uniunii Europene post-Brexit, evoluţia politicii de securitate", mai spus Viorica Dăncilă.

