Călin Popescu Tăriceanu: Am mai parcurs 100 de pagini din dosar. Lecturând, aflu lucru noi (VIDEO)

Șeful Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, joi, că a mai percurs 100 de pagini din dosarul său de 17.000 de pagini și că pe măsură ce citește, descoperă lucruri noi.

Întrebat ce vot ar trebui să dea aleși asupra cererii DNA de încuviințare a urmăririi penale în cazul său, Tăriceanu a răspuns: ”Cel mai bine ar fi ca cât mai mulți dintre colegi, în special membrii comisiei juridice să-și facă timp să citească pentru a-și forma o opinie cât mai completă. (...)

E un volum foarte mare de informații care trebuie parcurs și în referatul pe care l-a trimis DNA, cu bună știință, au pus numai lucrurile care duc la o anumită concluzie, concluzia clară că eu aș fi vinovat.

Când stau și citesc declarațiile celor care au fost chemați ca martori văd cu totul și cu totul altceva”.

