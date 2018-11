GRAV accident rutier în Dolj! A intervenit elicopterul SMURD. Bilanțul VICTIMELOR (VIDEO)

UPDATE : Două persoane și-au pierdut viața în accident, iar alte trei persoane au fost rănite și transportate la spital.

”În urma accidentului rutier, două persoane au decedat și trei au fost transportate la spital, două de SMURD și una de SAJ”, a declarat reprezentantul ISU Dolj, scrie realitatea.net.

Un accident rutier a avut loc, joi după-amiază, pe raza comunei Vârvoru de Jos, județul Dolj, cinci persoane fiind rănite, dintre care două sunt în stare de inconștiență.

Șoferul mașinii în care se aflau ar fi pierdut controlul volanului și a întrat într-un copac.

La faţa locului intervin un elicopter SMURD, un echipaj de descarcerare, o ambulanţă SMURD şi o ambulanţă a Serviciului Judeţean de Ambulanţă Dolj, potrivit ISU Dolj, scrie antena3.ro.

