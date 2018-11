Cristian Mihai Dide, unul dintre cei mai cunoscuţi protestatari din mişcarea "rezist", a refuzat să îşi retragă comentariile inumane privind femeia jandarm care a murit într-un accident rutier în Fălticeni, dar a afirmat că nu s-a bucurat de moartea femeii ci doar a făcut un comentariu "sinistru şi meschin".

"Vreau să corectez două lucruri. Unul - nu sunt liderul mişcării rezist, aşa cum am mai spus-o şi în emisiunea dumneavoastră, mişcarea asta nu are un lider. Sunt unul dintre cei mai vocali şi poate cei mai prezenţi, asta e singurul lucru pe care îl fac. Că ader la unele din valorile acestei mişcări, da, ader şi eu, dar nu sunt un lider asumat aşa cum aţi spus.

Cât despre postarea mea nu pot să vă spun foarte multe, pot să vă spun doar că este o postare sinistră şi meschină. Îmi pare rău că s-a înţeles că eu m-aş bucura de acest lucru, nu văd de unde s-au tras concluziile astea şi atât de multe concluzii că eu m-aş fi bucurat. Şi din comentarii dacă citiţi să îmi explice şi mie de unde s-a înţeles că eu m-aş bucura şi este regretabil că mama a murit şi un copil este posibil să moară. Sper să nu se întâmple lucrul ăsta.

Este regretabil că agenda publică atât de uşor. Având o zi fatidică ieri cu un MCV şi cu o rezoluţie de la Bruxelles, eu am reuşit cu o postare să deturnez agenda publică. Şi mai este regretabil că se uită tot ce am făcut în trecut printr-o simplă, eu nu i-aş spune greşeală pentru că eu am postat, am avut discernământ când am postat, dar să spunem un lucru care a nemulţumit pe mulţi. Deci mulţi au zis că se disociază de mine pentru postarea aceea, au înţeles că eu mă bucur de moartea unui om şi eu nu mă bucur de moarte acelei femei. Că este jandarm şi eu am probleme cu jandarmeria, da voi avea o problemă cu jandarmeria şi de acum încolo voi face tot posibilul ca această instituţie să fie desfiinţată", a afirmat Cristian Dide în emisiunea "Se întâmplă acum" de pe B1TV.

Deşi susţine că nu s-a bucurat de moartea acesteia, Dide arată că îşi susţine în continuare afirmaţia prin care compară jandarmii cu Stalin sau Bin Laden.

"Acela este comentariu meu! Eu îl susţin! Dacă cineva înţelege că eu m-aş bucura de moartea acelui om, este părerea dumneavoastră", a declarat Cristian Dide.

Această poziţie a lui Cristian Dide a fost repede condamnată de moderatul emisiunii Tudor Barbu.

"În raport cu postarea pe care domnul Dide nu numai că nu o regretă, nu numai că nu şi-o retrage spundând că a fost făcută într-un moment în care mintea i-a fost tulburată. Mihai Dide, ca să compari o jandarmeriţă moartă într-un accident rutier cu Stalin sau Bin Laden nu mi se pare deplasat, mi se pare că am ajuns cu ţara, tu fiind un simbol al mişcării", a replicat Tudor Barbu.