Csaba Asztalos: Guvernul Ungariei a construit la Miercurea Ciuc o academie de fotbal mai complexă decât cea a lui Hagi de la Constanţa

Preşedintele CNCD, Csaba Asztalos, a comentat în emisiunea "Se întâmplă acum" de pe B1TV, finanţarea de către Guvernul Ungariei a echipelor de fotbal din România, Sepsi Sfântu Gheorghe şi Csikszereda Miercurea Ciuc.

Acesta a arătat că academia de fotbal construită prin banii guvernului lui Viktor Orban la Miercurea Ciuc este chiar mai complexă decât Academia Gheorghe Hagi.

"Într-adevăr Guvernul Ungariei are un program de finanţare în special al infrastructurii sportive pentru comunităţile maghiare din afara graniţelor şi întradevăr la Miercurea Ciuc au construit din această finanţare o academie de fotbal chiar mai complexă decât are domnul Gheorghe Hagi la Constanţa.

Primăria Sfântu Gheorghe a solicitat de repetate ori Guvernul României să transfere stadionul în administratea Consiliului Local ceea ce s-a refuzat în repetate ori, chiar dacă în alte municipii s-a făcut acest lucru. Primarul acestui municipiu a avut o discuţie în Ungaria asupra acestui aspect pentru că ei nu au putut să modernizeze acest stadion şi atunci Guvernul Ungariei a decis să finanţeze construirea unui nou stadion din fondurile Guvernului maghiar. Nu mi se pare normal acest aspect pentru că România ar fi trebuit să permită transferul acestui stadion", a afirmat Csaba Asztalos.

