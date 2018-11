Scandalul asistentelor medicale cu diplomă dar fără prezenţă la şcoală: Ministerul Educaţiei începe controalele la şcoala postliceală menţionată în ancheta jurnalistică

România este implicată într-un nou scandal în mediul extern după ce televiziunea suedeză SVT a relatat cazul unor asistente medicale din România, absolvente de şcoli postliceale, care nu ar fi dat pe la cursuri, cu toate că în România cursurile pentru asistenţi medicali se fac obligatoriu la zi.

Este vorba de 18 asistenţi medicali generali care anul acesta au fost angajaţi în spitalele din Suedia. Ca urmare a acestor dezvăluiri, Ministerul Educaţiei a decis să trimită corpul de control la Școala Postliceală „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș pentru a verifica dezvăluirile apărute în presă, conform hotnews.ro.

"Noi am pornit de la faptul că cele mai multe legitimaţii de asistent medical, din alte ţări ale Uniunii Europene decât din ţările scandinave ( Suedia, Norvegia şi Finlanda) şi Danemarca sunt anul ăsta obţinute de români. Nu sunt aşa de mulţi, dar 18 au venit din România şi sunt în topul asistenţilor. Când ne-am uitat mai aproape la cazuri am văzut că există informaţii care nu corespund. De exemplu, când colegii mei cu care am lucrat la articol, reporterul Karin Mattison şi producătoarul Lars-Göran Svensson, s-au uitat în acte au văzut că persoanele s-au mutat în Suedia, dar în acelaşi timp ar fi fost şi la studii în România. Şi pornind de la asta am consultat alte informaţii publice cum ar fi salariile, fost angajatori pentru fiecare persoană", a declarat jurnalista Jazz Munteanu, cea care a realizat ancheta.

Preşedintele Ordinului Asistenţilor din România, Mircea Timofte, a afirmat că daca dezvăluirile jurnaliştilor se confirmă atunci vorbim de o infracţiune.

"Noi, oficial, nu putem să ne sesizăm. Eu nu am documente oficiale în faţă să văd cum se numeşte persoana, dacă i-a eliberat şcoala sau şi-a falsificat singur o diplomă. Dar nu contest faptul că e posibil ca şcoala să fi eliberat diploma fără ca acea persoană care a lucrat pe camioane sau nu ştiu pe unde să fi fost la şcoală. Învăţământul sanitar postliceal este învăţământ de zi, exclusiv de zi. Nu se poate face la distanţă, nu se poate face la fără frecvenţă. Deci persoana nu putea să fie pe camion în Suedia şi să facă şcoală în România. Dacă şcoala a eliberat o asemenea diplomă, fără să fie omul ăla la şcoală, asta este o infracţiune. Şi şcoala în care se întâmplă asemenea lucruri ar trebui urgent desfiinţată de către ARACIP care acreditează şcolilor", a spus Mircea Timofte, preşedintele Ordinului Asistenţilor din România.

În România, există 150 de şcoli postliceale sanitare, cele mai multe fiind private.