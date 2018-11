Alina Mungiu-Pippidi, despre raportul MCV: Este unul foarte parţial care ignoră nele concluzii şi pune altele înainte. El trebuia să înceteze după primii 3 ani.

Alina Mungiu-Pippidi a comentat pentru B1TV raportul MCV publicat de Comisia Europeană care a fost publicat marţi şi este unul extrem de dur la adresa la României. Politologul a arătat că acest raport are anumite lacune deoarece ia în considerare unele concluzii pe când altele sunt ignorate şi se face pe baza părerilor unor persoane care au influenţă puternică, în timp ce alte persoane sunt ignorate.

"De foarte multe vreme mie mi se pare greu să vorbim de atingeri ale suveranităţii în orice ţară membră a UE cât se pune problema de stat de drept. Statul de drept este un bun public european la care am agreat cu toţii şi la care există categoric dreptul Bruxellesului de a interveni atunci când i se pare că statul de drept e în pericol. Dacă analiza Bruxellesului este obiectivă şi riguoară, iar pericolul de la statul de drept vine de unde li se pare lor că vine sau numai din partea aceea atunci e o altă discuţie şi o discuţie care merită făcută pentru că raportul MCV pentru România şi în alţi ani pentru Bulgaria este destul de prost. Adică este un raport foarte parţial care ignoră unele concluzii şi pune înainte altele, un raport foarte influenţat de anumite persoane individuale în care un număr mic de români din acest domeniu al justiţiei şi a luptei anticorupţie au o influenţă foarte bine şi atunci ce scriu ei se păstrează şi ce vine din alte surse nu se păstrează şi în plus ceea ce e un defect foarte mare ţintele din acest raport s-au schimbat de mai multe ori de-a lungul anilor. Ţările astea şi-au atins ţintele puse şi acum s-au schimbat iarăşi şi acum se întâmplă din nou", a afirmat Alina Mungiu-Pippidi.

Politologul a mai subliniat că raportul trebuia să înceteze pentru România şi Bulgaria după 3 ani cum este practica la nivel de Uniunea Europeană şi este incorect să apară în MCV noi ţinte de atins când acesta a început cu 4 direcţii clare ce trebuie respectate.

"Dacă a fost o încălcare de suveranitate a fost atunci când raportul de la 3 ani cât a ţinut pentru celelalte ţări s-a prelungit pentru România şi Bulgaria la cât avem acum, 11 ani sau cât avem de când există. El trebuia să înceteze ca şi la celelalte ţări la 3 ani. Acolo a fost de fapt problema. Noi trebuie să amintim că în acel moment era anul 2010 în plin scandal între Băsescu şi Tăriceanu, în prima generaţie de DNA când abia se deschidea lupta anticorupţie şi nu am auzit multe voci care să spună că trebuie să înceteze la acel moment. Iar în acest moment este pericol ca raportul să nu înceteze niciodată, iar de la an la an în funcţie de cine este influent să se adauge obiective noi", a arătat Mungiu-Pippidi.

Aceasta a criticat şi decizia Comisiei Europene de a propune ridicarea MCV-ului pentru Bulgaria din 2019, în timp ce România primeşte noi recomandări, arătând că este un lucru foarte cunoscut la toate nivelurile că vecinii de la sud de Dunăre au probleme mult mai mari privind respectarea statului de drept şi lupta împotriva corupţiei.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.